АЖД начало тестовую эксплуатацию электровоза переменного тока

Азербайджанские железные дороги (АЖД) приступили к тестовой эксплуатации электровоза переменного тока.

«Использование переменного тока в системе тягового электроснабжения поспособствует росту объема пассажиро- и грузоперевозок. Первая тестовая поездка, состоялась на станции Алабашлы близ города Гянджа и прошла успешно»,- сообщает АЖД.

АЖД отмечает, что переход на переменный ток в электроснабжении локомотивов приведет к экономии электроэнергии и других ресурсов, оптимизации расходов, упрощению эксплуатации, повышению скорости движения поездов. Все это в конечном в итоге положительно скажется на росте объема пассажиро- и грузоперевозок.

«В настоящее время электровозы составляют 90% локомотивного парка в Азербайджане, и АЖД планирует расширить использование переменного тока в их электроснабжении. Для этого построены 12 тяговых подстанций и реконструировано 768 километров контактной сети. Также у компании Alstom заказаны 40 грузовых электровозов переменного тока и 10 пассажирских двухсистемных электровозов (работают как на постоянном, так и на переменном токе), из которых в Азербайджан уже доставлены 13 грузовых и 10 пассажирских. Кроме того, для содержания и обслуживания электровозов переменного тока АЖД ведет строительство двух современных локомотивных депо в Баку и Гяндже», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков