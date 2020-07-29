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Транспорт и связь 29.07.2020 16:16

АЖД начало тестовую эксплуатацию электровоза переменного тока

Азербайджанские железные дороги (АЖД) приступили к тестовой эксплуатации электровоза переменного тока.

«Использование переменного тока в системе тягового электроснабжения поспособствует росту объема пассажиро- и грузоперевозок. Первая тестовая поездка, состоялась на станции Алабашлы близ города Гянджа и прошла успешно»,- сообщает АЖД.

АЖД отмечает, что переход на переменный ток в электроснабжении локомотивов приведет к экономии электроэнергии и других ресурсов, оптимизации расходов, упрощению эксплуатации, повышению скорости движения поездов. Все это в конечном в итоге положительно скажется на росте объема пассажиро- и грузоперевозок.

«В настоящее время электровозы составляют 90% локомотивного парка в Азербайджане, и АЖД планирует расширить использование переменного тока в их электроснабжении. Для этого построены 12 тяговых подстанций и реконструировано 768 километров контактной сети. Также у компании Alstom заказаны 40 грузовых электровозов переменного тока и 10 пассажирских двухсистемных электровозов (работают как на постоянном, так и на переменном токе), из которых в Азербайджан уже доставлены 13 грузовых и 10 пассажирских. Кроме того, для содержания и обслуживания электровозов переменного тока АЖД ведет строительство двух современных локомотивных депо в Баку и Гяндже», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЖД, ЭЛЕКТРОВОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]