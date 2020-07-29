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Здравоохранение 29.07.2020 18:23

В ЕС рассчитывают получать лекарство "ремдесивир" против COVID-19 с начала августа

Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт на 63 млн евро с американской фармацевтической компанией Gilead на поставки для ЕС лекарства против коронавируса Veklury, являющегося торговой маркой медикамента "ремдесивир", сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"В последние недели (Европейская) комиссия упорно работала с Gilead, чтобы добиться соглашения с целью поставки в союз партий первого разрешенного (в Евросоюзе - ИФ) средства лечения от COVID-19. Контракт был подписан вчера, спустя меньше месяца после разрешения "ремдесивира", что позволит получать лекарство для тысяч пациентов с начала августа", - приводятся в коммюнике ЕК слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидис.

Она отметила также, что, не ослабляя усилий для обеспечения населения надежными и эффективными лекарствами, Еврокомиссия поддерживает разработку вакцин против коронавируса.

"Заключенное вчера соглашение является еще одним важным этапом в нашей борьбе против этого заболевания", - заявила Кириакидис.

В Брюсселе напоминают, что "ремдесивир" первым в ЕС получил 3 июля разрешение на доступ к европейскому рынку. Это разрешение, объясняют в Еврокомиссии, облегчает ранний доступ к лекарству в срочных ситуациях нынешней пандемии.

"Ремдесивир" является лекарством против COVID-19, предназначенным для взрослых пациентов и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией.

В конце июня британская The Guardian писала, что США скупили практически все запасы "ремдесивира" на последующие три месяца, "не оставив ничего для Великобритании, Европы или большей части остального мира".

Газета приводила свои данные о закупке администрацией США более 500 тыс. доз, что, по сведениям The Guardian, составляло все производство Gilead за июль и 90% - за август и сентябрь.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на брифинге о том, что его администрация работает над обеспечением всей страны необходимым количеством "ремдесивира".

"Мы работаем с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "ремдесивира" для лечения на ранних стадиях, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болен серьезно. Мы тесно работаем с больницами, домами престарелых. Показатели "ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - заверил президент США.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕПАРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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