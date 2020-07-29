Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9939 RUR   0.0234 GBR   2.1961 TRY   0.2451

Цена на нефть

28.07   $/bbl WTI 41.04 -0.56 Brent 43.22 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.07.2020 16:24

В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса, 5 пациентов скончались

В Белоруссии, по состоянию на 29 июля, зарегистрированы 67 тыс. 518 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 152 случая против 115 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 (на 28 июля - 543) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 29 июля выздоровели и выписаны 61 тыс. 442 пациента (на 28 июля - 60 тыс. 669), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 773 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 278 тыс. 583 теста на коронавирусную инфекцию (на 28 июля - 1 млн 270,1 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


В Белоруссии за сутки выявлено 130 случаев коронавируса, четыре пациента скончались В Белоруссии за сутки выявлено 156 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались Белорусский бюджет потратил на борьбу с коронавирусом более $200 млн - Лукашенко Лукашенко заявляет о победе над коронавирусом в Белоруссии В Белоруссии выявлено 380 новых случаев COVID-19, шесть пациентов скончались - Минздрав В Белоруссии 382 новых случая Covid-19, четыре пациента скончались

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]