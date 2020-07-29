В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса, 5 пациентов скончались

В Белоруссии, по состоянию на 29 июля, зарегистрированы 67 тыс. 518 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 152 случая против 115 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 548 (на 28 июля - 543) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 29 июля выздоровели и выписаны 61 тыс. 442 пациента (на 28 июля - 60 тыс. 669), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 773 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 278 тыс. 583 теста на коронавирусную инфекцию (на 28 июля - 1 млн 270,1 тыс.).