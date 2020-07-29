Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны, сообщило госагентство БелТА.

По его информации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

"При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", - сообщает агентство.

По его информации, по прибытии в Минск в ночь на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", - отмечает агентство.

"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - заявили там.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, отметил, что в современных условиях войны начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть "подтянуты" сотрудники ЧВК.

"Госсекретарь (Совбеза Беларуси Андрей Равков - ИФ) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил он.