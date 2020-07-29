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СНГ 29.07.2020 17:25

В комитете Госдумы по делам СНГ с недоверием отнеслись к сообщениям о задержании в Белоруссии боевиков ЧВК "Вагнер"

Заявления о задержании в Белоруссии 32 боевиков частной военной компании "Вагнер" не заслуживают доверия, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я бы не стал доверять этим сообщениям. Я уверен на 99 процентов, что это неправда", - сказал Калашников в среду.

Он отметил, что "может понять, что Запад что-то там разогревает, но чтобы Россия начала такими вещами заниматься, это не укладывается в голове".

Однако, если при проверке выяснится, что сообщения о ЧВК "Вагнер" - правда, то за это нужно виновных привлечь к серьезной ответственности, добавил глава комитета.

Госагентство БелТА в среду сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

По информации агентства, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, БЕЛОРУССИЯ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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