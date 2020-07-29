Заявления о задержании в Белоруссии 32 боевиков частной военной компании "Вагнер" не заслуживают доверия, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Я бы не стал доверять этим сообщениям. Я уверен на 99 процентов, что это неправда", - сказал Калашников в среду.
Он отметил, что "может понять, что Запад что-то там разогревает, но чтобы Россия начала такими вещами заниматься, это не укладывается в голове".
Однако, если при проверке выяснится, что сообщения о ЧВК "Вагнер" - правда, то за это нужно виновных привлечь к серьезной ответственности, добавил глава комитета.
Госагентство БелТА в среду сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.
По информации агентства, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
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