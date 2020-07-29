Во Франции не наблюдается второй волны коронавируса, однако осторожность необходима - глава Минздрава

Франция не переживает вторую волну пандемии коронавируса COVID-19, несмотря на недавнюю вспышку случаев заражения, заявил в среду глава Минздрава Франции Оливье Веран.
"Мы не во второй волне коронавируса, мы находимся на стадии после эпидемии -на более или менее низком уровне, в зависимости от регионов и городов", - заявил Веран в эфире телеканала LCI.
При этом глава Минздрава признал возникновение новых очагов распространения вируса.
"Происходят (новые - ИФ) вспышки, мы получаем предупреждения из некоторых больниц, где наблюдается увеличение госпитализаций (пациентов с вирусом - ИФ)", - отметил Веран.
Он сказал, что выявление новых случаев отчасти стало результатом расширения тестирований на коронавирус.
Веран подчеркнул, что люди ощутили необходимость расслабиться после снятия изоляции, введенной с целью сдержать распространение коронавируса, но подчеркнул, что это не повод ослаблять бдительность.
"Именно благодаря нашему коллективному поведению и решительным действиям властей мы избежим этой второй волны", - добавил глава французского Минздрава.
Во Франции на этой неделе ввели комендантский час на пляжах в регионе Бретань коммуны Киберон из-за недавнего всплеска новых случаев заражения COVID-19.
Накануне сообщалось, что за сутки в стране диагностировали 725 новых случаев заражения коронавирусом, 14 инфицированных скончались. Всего в стране с начала пандемии выявили более 183,8 тыс. заражений COVID-19, количество летальных исходов превышает отметку в 30 тыс.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.
"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон журналистам в Ноттингеме.
Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев.
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