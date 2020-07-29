В Азербайджане за сутки выявлены 363 новых случая COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 363 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 622 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 31 221, число вылечившихся – 24 495, скончались - 438.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,288 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 9,817 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 708,632 тыс. тестов.

Х.Насирзаде