Россия выдала Азербайджану преступника, разыскиваемого за участие в незаконных военных формированиях за рубежом - СГБ

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана объявила об экстрадиции из РФ Мехди Шукюрова по прозвищу «Мухтар», обвиняемого в Азербайджане в участии в незаконных военных формированиях за рубежом.
«Мехди Шукюров по прозвищу “Мухтар” был задержан властями РФ после установления места нахождения, в рамках процедуры взаимной правовой помощи передан азербайджанской стороне 28 июля 2020 года», - отмечается в СГБ.
Согласно данным СГБ, Шукюрову предъявлены обвинения по следующим преступлениям: прохождение обучения в террористических целях за пределами Азербайджана и участие в вооруженных формированиях за пределами Азербайджана.
Помимо этого, установлено, что Шукюров проходил обучение за рубежом с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, использования методов совершения террористических актов для оказания влияния на принятие решений госорганов или международных организаций, по применению огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также других распространенных опасных методов и технических средств.
СГБ подчеркивает, что проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках информации о привлечении зарубежными спецслужбами граждан Азербайджана для участия в военных учениях за пределами страны, отбора и внедрении религиозно-экстремистских идей для проведения военных операций на территории третьих стран.
Х.Насирзаде
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