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Финансы 29.07.2020 17:17

AFB Bank незначительно сократил в I полугодии активы, увеличил прибыль на 92%

Азербайджанский "AFB Bank" сократил в первом полугодии 2020 года активы на 0,2% - до 573,389 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2020 года равен 439,015 млн манатов (рост на 20% - ИФ), в частности потребительские кредиты – 36,762 млн манатов (рост на 9,2%), бизнес-кредиты – 363,094 млн манатов (рост на 24,6%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 494,884 млн манатов (рост на 0,1%).

Депозиты в банке на начало июля 2020 года равны 388,703 млн манатов (рост на 2,4%), в частности вклады физических лиц – 34,749 млн манатов (рост на 0,7%).

Капитал банка на конец отчетного периода составляет 78 млн 505,12 тыс. манатов (спад на 2,4%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в отчетный период составила 3 млн 222,39 тыс. манатов (рост на 92,1% по сравнению с показателем первого полугодия 2019 года – ИФ).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 20-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]