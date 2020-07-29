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США выведут 12 тыс. военных из ФРГ - Пентагон

Американское военное командование приняло решение вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих, объявили в среду в Пентагоне.

Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы. Он отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тыс. военнослужащих из Германии - (снижение численности контингента - ИФ) с 36 тыс. до 24 тыс. военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - заявил Марк Эспер.

Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии.

Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение - "как только Варшава согласится" - то американских военных направят в Польшу и в страны Балтии.

"Перестановка наших сил в Европе представляет собой важный стратегический и позитивный сдвиг", - добавил глава Минобороны США.

По словам Эспера, некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

Также Эспер рассказал, что Трамп одобрил план EUCOM в конце июня. Кроме того, ключевых членов Конгресса уведомили о планах на прошлой неделе. Эспер обсудил эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Эспер не исключил, что по мере выполнения плана, в него могут вноситься корректировки.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом - подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту - ИФ), если они не платят?" - спросил президент.

Ранее в июле в Пентагоне заявили, что одобренный президентом США Трампом вывод из Германии американских военных и их передислокация усилит "сдерживание" России и укрепит НАТО.

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Тэги: США, ЕВРОПА, КОНТИНГЕНТ, ВЫВОД


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