ИВ Агсуинского района направит свыше 1,1 млн манатов на комплекс работ по благоустройству города

Исполнительная власть Агсуинского района привлекла ООО «ATF» для проведения комплексных работ по благоустройству в городе.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключены два контракта общей стоимостью 1 млн 139,606 тыс. манатов.

Первый контракт предусматривает проведение работ по благоустройству в Агсу. Сумма контракта - 644,337 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является осуществление капремонта городских дорог. Сумма заключенного контракта - 495,269 тыс. манатов.

Х.Насирзаде