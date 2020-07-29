Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза Белоруссии после задержания боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - говорится в сообщении Telegram-канала. Совещание связано с "делом боевиков", отмечается в сообщении.
"Некоторым ожидаемо неймется. 33 человека задержано. Не прошло и полдня - и понеслось. Какие только версии не накидывают те, кто никогда не видел и не видит очевидного (фантазия работает - уже и африканский след нашли). Информацию и полные списки задержанных боевиков с российским гражданством видели? Если нет - сгоняйте на БелТА", - говорится в сообщении.
Ранее госагентство БелТА заявило, что сотрудники правоохранительных органов Белорусии задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.
Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
"При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", - говорится в статье.
По информации агентства, по прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.
"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", - сообщает "БелТА".
"Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - говорится в публикации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, отметил, что в современных условиях войны начинаются с уличных протестов, к участию в которых могут быть "подтянуты" сотрудники ЧВК.
"Госсекретарь (Совбеза Белоруссии Андрей Равков - ИФ) правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании - ИФ) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил Лукашенко.
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