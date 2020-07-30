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СНГ 30.07.2020 16:31

Лаврентьев и Вершинин обсудили с Асадом подготовку к заседанию Конституционного комитета Сирии

Российская межведомственная делегация в среду в Дамаске обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом подготовку к заседанию Конституционного комитета и гуманитарное содействие сирийцам, сообщили в МИД России.

В состав делегации, в частности, вошли спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Были подробно рассмотрены текущая ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного политического урегулирования на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе консультаций "обсуждались также вопросы подготовки к предстоящему заседанию редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве", отметили на Смоленской площади.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по перспективам укрепления двустороннего взаимодействия в интересах оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и восстановления базовой инфраструктуры страны",-заявили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, МИД, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]