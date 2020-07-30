Губернатор Токио из-за коронавируса призывает рестораны и бары закрываться раньше

Губернатор Токио Юрико Коикэ в связи с ситуацией с коронавирусом обратилась с призывом к хозяевам баров и ресторанов с 3 августа и до конца месяца закрываться в 22:00 по местному времени (17:00).
"Нереалистично просить их закрываться насовсем", - отметила она.
В то же время она подчеркнула, что "нынешняя ситуация в Токио - серьезнее, чем раньше", и что на территории Токио зафиксированы несколько очагов заболевания.
Она добавила, что власти предоставят субсидии тем предприятиям малого бизнеса, которые согласятся ограничить время работы.
Западные СМИ указывают, что для владельцев предприятий, которые не последует призывам властей, штрафы не предусмотрены.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии выявлены 31 091 случай коронавируса. Скончались 1001 инфицированный, выздоровели 23 507 человек.
Однако, отмечают СМИ, после отмены в Японии чрезвычайного положения два месяца назад в стране фиксируется рост заболеваемости. Так, в среду за сутки по стране выявили 1264 случая заболевания, а в четверг в Токио - 367.
Тем не менее, власти заявляли, что не видят необходимости требовать от граждан оставаться дома и закрывать коммерческие предприятия, и что системе здравоохранения пока что не грозит столкнуться с чрезмерным наплывом пациентов.
Баку и Анкара начали совместные военные учения в Азербайджане с участием авиации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
Азербайджан в январе-июне от эксплуатации спутников заработал $21,5 млн
Консорциум Шах-Дениз остановил на 5 дней добычу с платформы Шах-Дениз на профилактику, экспорт газа продолжается
Минфин Азербайджана представил в Кабмин предложения по пересмотру госбюджета на 2020г
В Азербайджане за сутки выявлены 339 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Распространение коронавируса вновь набирает силу в ряде стран
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Габалинского района
Президент Азербайджана открыл модульную больницу в Гябяля
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб