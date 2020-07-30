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Дальнее зарубежье 30.07.2020 16:03

Губернатор Токио из-за коронавируса призывает рестораны и бары закрываться раньше

Губернатор Токио Юрико Коикэ в связи с ситуацией с коронавирусом обратилась с призывом к хозяевам баров и ресторанов с 3 августа и до конца месяца закрываться в 22:00 по местному времени (17:00).

"Нереалистично просить их закрываться насовсем", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что "нынешняя ситуация в Токио - серьезнее, чем раньше", и что на территории Токио зафиксированы несколько очагов заболевания.

Она добавила, что власти предоставят субсидии тем предприятиям малого бизнеса, которые согласятся ограничить время работы.

Западные СМИ указывают, что для владельцев предприятий, которые не последует призывам властей, штрафы не предусмотрены.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Японии выявлены 31 091 случай коронавируса. Скончались 1001 инфицированный, выздоровели 23 507 человек.

Однако, отмечают СМИ, после отмены в Японии чрезвычайного положения два месяца назад в стране фиксируется рост заболеваемости. Так, в среду за сутки по стране выявили 1264 случая заболевания, а в четверг в Токио - 367.

Тем не менее, власти заявляли, что не видят необходимости требовать от граждан оставаться дома и закрывать коммерческие предприятия, и что системе здравоохранения пока что не грозит столкнуться с чрезмерным наплывом пациентов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]