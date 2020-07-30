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Регион 30.07.2020 16:15

Путин и президент Кипра в разговоре обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и вопросы взаимодействия двух стран - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент республики Кипр Никос Анастасиадис в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях и региональную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении.

"Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром.

Разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, КИПР, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]