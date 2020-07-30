Путин и президент Кипра в разговоре обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и вопросы взаимодействия двух стран - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент республики Кипр Никос Анастасиадис в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях и региональную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - говорится в сообщении.

"Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром.

Разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.