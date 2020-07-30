Премьер Франции вновь отверг возможность повторной общенациональной изоляции в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс снова подтвердил, что французские власти, несмотря на рост количества случаев коронавируса, не пойдут на повторное введение режима изоляции сразу по всей стране.
"Мы знаем, что это значит: такая мера остановила бы рост эпидемии, конечно, но это было бы катастрофой на экономическом и социальном уровне, в том числе для психологического здоровья некоторых наших сограждан", - заявил премьер газете "Нис матэн".
По его словам, общенациональный карантин необходимо "прежде всего избежать".
В то же время он указал на важность адаптации к нынешней ситуации.
Согласно данным сайта Worldometers, во Франции за все время эпидемии выявили 185 196 случаев коронавируса, скончались 30 238 инфицированных, выздоровели 81 311 человек.
Тем временем, власти отмечают рост числа зараженных среди молодежи и требуют от нее тщательнее соблюдать меры безопасности.
Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что Франция пока не столкнулась со второй волной пандемии коронавируса. Вместе с тем, он признал возникновение в стране новых очагов распространения COVID-19.
Однако ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса.
Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев.
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