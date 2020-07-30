Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

29.07   $/bbl WTI 41.27 0.23 Brent 43.75 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.07.2020 21:49

Почтовая служба США согласовала с Минфином условия получения кредита в $10 млрд из программы госпомощи

Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) согласовала с министерством финансов условия выделения ей кредита на сумму до $10 млрд в рамках законопроекта "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES Act), принятого Конгрессом в марте текущего года.

Хотя в данный момент USPS не нуждается в привлечении средств, CARES Act дает ей возможность обращаться напрямую к Минфину за кредитом на финансирование ее операционных расходов в случае, если возникнет такая необходимость.

В сообщении Минфина, опубликованном в среду, отмечается, что достигнутые договоренности будут задокументированы в соглашении.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать выделение экстренных кредитов почтовой службе, если она не повысит тарифы на доставку отправлений онлайн-ритейлеров.

Выступая перед журналистами в апреле, Трамп заявил, что USPS теряет деньги, работая с Amazon.com и другими онлайн-ритейлерами.

Трамп регулярно критикует Amazon и главу компании Джефа Безоса, который владеет газетой Washington Post, пишет The Wall Street Journal.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЧТА, МИНФИН, КРЕДИТ


Похожие новости


Трамп признает голосование по почте провальным проектом Иванка Трамп не видит связи между использованием личной почты и скандалом Клинтон Трамп намерен добиться отмены льготных почтовых тарифов для китайских интернет-магазинов Дочь, зять и еще четверо советников Трампа пользовались личной почтой в служебных целях - СМИ ФБР проверяет систему безопасности личной почты Клинтон Хиллари Клинтон просит госдепартамент США обнародовать переписку из своей личной электронной почты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]