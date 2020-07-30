Почтовая служба США согласовала с Минфином условия получения кредита в $10 млрд из программы госпомощи

Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) согласовала с министерством финансов условия выделения ей кредита на сумму до $10 млрд в рамках законопроекта "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES Act), принятого Конгрессом в марте текущего года.
Хотя в данный момент USPS не нуждается в привлечении средств, CARES Act дает ей возможность обращаться напрямую к Минфину за кредитом на финансирование ее операционных расходов в случае, если возникнет такая необходимость.
В сообщении Минфина, опубликованном в среду, отмечается, что достигнутые договоренности будут задокументированы в соглашении.
Ранее президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать выделение экстренных кредитов почтовой службе, если она не повысит тарифы на доставку отправлений онлайн-ритейлеров.
Выступая перед журналистами в апреле, Трамп заявил, что USPS теряет деньги, работая с Amazon.com и другими онлайн-ритейлерами.
Трамп регулярно критикует Amazon и главу компании Джефа Безоса, который владеет газетой Washington Post, пишет The Wall Street Journal.
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