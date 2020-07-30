Гостиницы в Азербайджане снизили доходы в I полугодии почти на 62% на фоне пандемии COVID-19

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I –ом полугодии 2020 года составили 72 млн манатов ($42,4 млн), что на 61,6% меньше показателя за январь-июнь 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом во втором квартале доходы составили всего 12 млн манатов.

«58,7% доходов за первое полугодие были получены за счет сдачи номеров, 28,6% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,3% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,4% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 585,9 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 55,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 58,8% от общего числа. В Гусарах этот показатель составил 8%, Габале – 8,1%, Нафталане – 4,2%, Губе –4,7%, Нахчыванской Автономной Республике – 3,1%, Лянкоране – 1,7%, Шабране - 1,4%, Мингячевире – 1,1%, в Гяндже - 0,8%, в других районах – 8,1%.

При этом 340,8 тыс. (спад на 64,3%) или 58,2% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,6% приходится на туристов из России, 11,2% - ОАЭ, 11,2% - Саудовской Аравии, 6,8% - Турции, 6,4% - Индии, 5% - Кувейта, 5,3% - Великобритании, 3,3% - Ирана, 2,9% - Израиля, 2,2% -США, 1,8%- Катара, 1,7% -Ирака, 1,5% - Пакистана, 1,5% - Казахстана, 1,6% - Германии, 1,2% - Италии, 1% - Грузии, 0,9% - Бахрейна, остальные 17,7% – из других стран.

По данным статистики, за шесть месяцев текущего года средний уровень загрузки отелей по республике составил 7,6% против 21,6% за январь-июнь 2019 года, в том числе по Нафталану – 21,7%, Бейлагану – 21,8%, Гусарам – 13,6%, Шабрану – 12,8%, Губе – 11,8%, Баку – 11,4%, Нахчыванской Автономной Республике – 8,3%.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.

Х.Насирзаде