Гостиницы в Азербайджане снизили доходы в I полугодии почти на 62% на фоне пандемии COVID-19

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I –ом полугодии 2020 года составили 72 млн манатов ($42,4 млн), что на 61,6% меньше показателя за январь-июнь 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом во втором квартале доходы составили всего 12 млн манатов.
«58,7% доходов за первое полугодие были получены за счет сдачи номеров, 28,6% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,3% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,4% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.
В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 585,9 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 55,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 58,8% от общего числа. В Гусарах этот показатель составил 8%, Габале – 8,1%, Нафталане – 4,2%, Губе –4,7%, Нахчыванской Автономной Республике – 3,1%, Лянкоране – 1,7%, Шабране - 1,4%, Мингячевире – 1,1%, в Гяндже - 0,8%, в других районах – 8,1%.
При этом 340,8 тыс. (спад на 64,3%) или 58,2% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,6% приходится на туристов из России, 11,2% - ОАЭ, 11,2% - Саудовской Аравии, 6,8% - Турции, 6,4% - Индии, 5% - Кувейта, 5,3% - Великобритании, 3,3% - Ирана, 2,9% - Израиля, 2,2% -США, 1,8%- Катара, 1,7% -Ирака, 1,5% - Пакистана, 1,5% - Казахстана, 1,6% - Германии, 1,2% - Италии, 1% - Грузии, 0,9% - Бахрейна, остальные 17,7% – из других стран.
По данным статистики, за шесть месяцев текущего года средний уровень загрузки отелей по республике составил 7,6% против 21,6% за январь-июнь 2019 года, в том числе по Нафталану – 21,7%, Бейлагану – 21,8%, Гусарам – 13,6%, Шабрану – 12,8%, Губе – 11,8%, Баку – 11,4%, Нахчыванской Автономной Республике – 8,3%.
В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.
Х.Насирзаде
Баку и Анкара начали совместные военные учения в Азербайджане с участием авиации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
Азербайджан в январе-июне от эксплуатации спутников заработал $21,5 млн
Консорциум Шах-Дениз остановил на 5 дней добычу с платформы Шах-Дениз на профилактику, экспорт газа продолжается
Минфин Азербайджана представил в Кабмин предложения по пересмотру госбюджета на 2020г
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Габалинского района
Президент Азербайджана открыл модульную больницу в Гябяля
Кремль ожидает соблюдения прав задержанных в Белоруссии граждан РФ
Трамп допускает возможность переноса президентских выборов
Вывод части контингента США из ФРГ ослабляет НАТО и понижает роль Берлина как союзника Вашингтона в Европе - эксперт
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб