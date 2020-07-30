Иностранные туристы в Азербайджане сократили в I полугодии операции с банковскими картами на 52,6%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 279,9 млн манатов ($164,64 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-июнем 2019 года объем проведенных операций сократился на 52,6%.
При этом в июне текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 23,7 млн манатов (спад на 79,4% по сравнению с июнем 2019 года – ИФ).
Турпоток в Азербайджан в январе-июне 2020 году составил 590,1 тыс. человек, что в 2,4 раза меньше показателя аналогичного периода 2019 года.
По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.
Б.Рустамбеков
Баку и Анкара начали совместные военные учения в Азербайджане с участием авиации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
ПВО Азербайджана уничтожило очередной тактический БПЛА Армении
Азербайджан в январе-июне от эксплуатации спутников заработал $21,5 млн
Консорциум Шах-Дениз остановил на 5 дней добычу с платформы Шах-Дениз на профилактику, экспорт газа продолжается
Минфин Азербайджана представил в Кабмин предложения по пересмотру госбюджета на 2020г
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Габалинского района
Президент Азербайджана открыл модульную больницу в Гябяля
Кремль ожидает соблюдения прав задержанных в Белоруссии граждан РФ
Трамп допускает возможность переноса президентских выборов
Вывод части контингента США из ФРГ ослабляет НАТО и понижает роль Берлина как союзника Вашингтона в Европе - эксперт
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Эмиля Меджидова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб