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Туризм 30.07.2020 16:10

Иностранные туристы в Азербайджане сократили в I полугодии операции с банковскими картами на 52,6%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 279,9 млн манатов ($164,64 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июнем 2019 года объем проведенных операций сократился на 52,6%.

При этом в июне текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 23,7 млн манатов (спад на 79,4% по сравнению с июнем 2019 года – ИФ).

Турпоток в Азербайджан в январе-июне 2020 году составил 590,1 тыс. человек, что в 2,4 раза меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРТЫ, ТУРИСТЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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