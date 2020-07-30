Иностранные туристы в Азербайджане сократили в I полугодии операции с банковскими картами на 52,6%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2020 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 279,9 млн манатов ($164,64 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июнем 2019 года объем проведенных операций сократился на 52,6%.

При этом в июне текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 23,7 млн манатов (спад на 79,4% по сравнению с июнем 2019 года – ИФ).

Турпоток в Азербайджан в январе-июне 2020 году составил 590,1 тыс. человек, что в 2,4 раза меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Б.Рустамбеков