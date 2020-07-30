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Дальнее зарубежье 30.07.2020 16:27

Трамп признает голосование по почте провальным проектом

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

"Уже доказано, что голосование по почте - это сущая катастрофа. Это не удалось даже в регионах, где проходили испытания", - написал он в четверг в своем твиттере.

"Демократы говорят о зарубежном влиянии на голосование, но они знают, что голосование по почте - это простой путь для того, чтобы зарубежные страны подключились к гонке. Даже если это не принимать во внимание, подсчет неточен!" - отметил Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОЧТА, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]