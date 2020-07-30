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СНГ 30.07.2020 16:39

Минск просит Киев проверить причастность задержанных накануне лиц к совершению преступлений на Украине - посольство Украины в Белоруссии

Исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили задержание в республике россиян и проверку их причастности к совершению преступлений в Украине.

"30 июля 2020 года по приглашению белорусской стороны состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Республике Беларусь П.Врублевского с министром иностранных дел Беларуси В.Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Белоруссии в Фейсбуке.

29 июля госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России. В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Вечером 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]