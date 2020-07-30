ЕС создает миссию в ЦАР для реформирования сил безопасности

Совет ЕС объявил в четверг о решении по созданию в Центральноафриканской республике (ЦАР) гражданской консультативной миссии CSDP и о продлении мандата военной учебной миссии Евросоюза.

"После достижения первичной оперативной способности миссия (CSDP) начнет функционировать 9 августа на начальный двухлетний период", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В Брюсселе объясняют, что "цель миссии будет заключаться в поддержке реформы внутренних сил безопасности, чтобы позволить местным властям облегчить существующие проблемы безопасности в стране".

Отмечается, что эксперты ЕС будут оказывать поддержку министерству внутренних дел и силам внутренней безопасности, полиции и жандармерии, чтобы предоставить им помощь в развертывании по всей стране.

Миссия будет тесно координировать свою работу с миссией ООН UN MINUSCA и международным сообществом, а также с другой действующей в ЦАР миссией ЕС по военному обучению - EUTM RCA.

В коммюнике сообщается, что в четверг Совет ЕС также продлил на два года (до 19 сентября 2022 года) мандат EUTM RCA.

Военная учебная миссия EUTM RCA организована в 2016 году "для стратегических консультаций политическим и военным властям Центральноафриканской Республики, а также для обучения и подготовки ее вооруженных сил", указывается в документе Совета ЕС.