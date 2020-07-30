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Дальнее зарубежье 30.07.2020 21:34

ЕС создает миссию в ЦАР для реформирования сил безопасности

Совет ЕС объявил в четверг о решении по созданию в Центральноафриканской республике (ЦАР) гражданской консультативной миссии CSDP и о продлении мандата военной учебной миссии Евросоюза.

"После достижения первичной оперативной способности миссия (CSDP) начнет функционировать 9 августа на начальный двухлетний период", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В Брюсселе объясняют, что "цель миссии будет заключаться в поддержке реформы внутренних сил безопасности, чтобы позволить местным властям облегчить существующие проблемы безопасности в стране".

Отмечается, что эксперты ЕС будут оказывать поддержку министерству внутренних дел и силам внутренней безопасности, полиции и жандармерии, чтобы предоставить им помощь в развертывании по всей стране.

Миссия будет тесно координировать свою работу с миссией ООН UN MINUSCA и международным сообществом, а также с другой действующей в ЦАР миссией ЕС по военному обучению - EUTM RCA.

В коммюнике сообщается, что в четверг Совет ЕС также продлил на два года (до 19 сентября 2022 года) мандат EUTM RCA.

Военная учебная миссия EUTM RCA организована в 2016 году "для стратегических консультаций политическим и военным властям Центральноафриканской Республики, а также для обучения и подготовки ее вооруженных сил", указывается в документе Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, ЦАР, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]