ЕС создает миссию в ЦАР для реформирования сил безопасности

Совет ЕС объявил в четверг о решении по созданию в Центральноафриканской республике (ЦАР) гражданской консультативной миссии CSDP и о продлении мандата военной учебной миссии Евросоюза.
"После достижения первичной оперативной способности миссия (CSDP) начнет функционировать 9 августа на начальный двухлетний период", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.
В Брюсселе объясняют, что "цель миссии будет заключаться в поддержке реформы внутренних сил безопасности, чтобы позволить местным властям облегчить существующие проблемы безопасности в стране".
Отмечается, что эксперты ЕС будут оказывать поддержку министерству внутренних дел и силам внутренней безопасности, полиции и жандармерии, чтобы предоставить им помощь в развертывании по всей стране.
Миссия будет тесно координировать свою работу с миссией ООН UN MINUSCA и международным сообществом, а также с другой действующей в ЦАР миссией ЕС по военному обучению - EUTM RCA.
В коммюнике сообщается, что в четверг Совет ЕС также продлил на два года (до 19 сентября 2022 года) мандат EUTM RCA.
Военная учебная миссия EUTM RCA организована в 2016 году "для стратегических консультаций политическим и военным властям Центральноафриканской Республики, а также для обучения и подготовки ее вооруженных сил", указывается в документе Совета ЕС.
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