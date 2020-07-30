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Транспорт и связь 30.07.2020 16:52

Азербайджан в январе-июне от эксплуатации спутников заработал $21,5 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-июне 2020 года составили $21,5 млн, что на 16% больше показателя января-июня 2019 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-мае услуги Azerkosmos экспортировались в 27 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($5,9 млн.), Францию ($5 млн), США ($4,6 млн), Малайзию ($3,9 млн.) и ОАЭ ($674 тыс.)», - отмечается в данных Центра.

Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2019 году составили $43,4 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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