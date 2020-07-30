Консорциум Шах-Дениз остановил на 5 дней добычу с платформы Шах-Дениз на профилактику, экспорт газа продолжается

Консорциум «Шах-Дениз» с 30 июля остановил добычу с добывающей платформы «Alpha» на месторождении Шах-Дениз для проведения профилактических работ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта –ИФ).
«Планируемые профилактические работы на платформе «Alpha» и на установках проекта Стадия-1 на Сангачальском терминале стартовали с 30 июля и продлятся пять дней. Эти работы являются частью годовой рабочей программы по разработке месторождения Шах-Дениз. В соответствии с планом, добыча с платформы «Alpha» прекращена для эффективного выполнения требуемых профилактических, инспекционных и проектных работ», - сообщили в компании.
В BP-Azerbaijan отметили, что профилактические работы включены в годовой бюджет проекта, временная остановка платформы также включена в план добычи на 2020 год.
Н.Аббасова
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