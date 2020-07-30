У Трампа нет полномочий самостоятельно переносить президентские выборы

Президент США Дональд Трамп, предложивший перенести запланированные на ноябрь выборы, не имеет полномочий, которые позволили бы ему это сделать самостоятельно, пишут американские СМИ.

Согласно американскому закону от 1845 года о "едином времени проведения выборов президент и вице-президента", голосование проходит "во вторник после первого понедельника в ноябре".

Для того, чтобы отложить президентские выборы, необходимо одобрение обеих палат конгресса США. Для переноса требуется большинство и в палате представителей, и в сенате.

Ранее в четверг Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

В свою очередь бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.