Демократы в конгрессе США критикуют Трампа за предложение перенести выборы

Представители Демократической партии США в конгрессе заявили, что президент страны Дональд Трамп озвучил идею переноса выборов, так как понимает, что проиграет Джо Байдену.

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер отметил, что Трамп не имеет права самостоятельно переносить дату выборов, для этого требуется одобрение конгресса.

"Давайте разъясним: у Трампа нет возможности переносить на более поздний срок выборы. Наши выборы закреплены в Конституции. В Конституции также говорится, что дата выборов может быть изменена только конгрессом", - сказал Надлер.

Сенатор-демократ Камала Харрис предположила, что "Дональд Трамп напуган. Он знает, что проиграет Джо Байдену".

"Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", - сказала Харрис.

Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".

"Но тот факт, что он такое предлагает, это уже серьезно. Все члены Конгресса и администрации должны высказаться", - подчеркнул он.

Член палаты представителей, демократ Рик Ларсен называл это заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от: неумелого урегулирования ситуации с пандемией, игнорирования разведданными о вознаграждении Россией движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ)".

Сенатор от Коннектикута Ричард Блументал заявил, что предложение Трампа - это "абсолютно потрясающее высокомерие". "Это немыслимо и противоречит Конституции", - отметил он.

Ранее в четверг Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

В свою очередь бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.