Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

29.07   $/bbl WTI 41.27 0.23 Brent 43.75 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.07.2020 22:00

Демократы в конгрессе США критикуют Трампа за предложение перенести выборы

Представители Демократической партии США в конгрессе заявили, что президент страны Дональд Трамп озвучил идею переноса выборов, так как понимает, что проиграет Джо Байдену.

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер отметил, что Трамп не имеет права самостоятельно переносить дату выборов, для этого требуется одобрение конгресса.

"Давайте разъясним: у Трампа нет возможности переносить на более поздний срок выборы. Наши выборы закреплены в Конституции. В Конституции также говорится, что дата выборов может быть изменена только конгрессом", - сказал Надлер.

Сенатор-демократ Камала Харрис предположила, что "Дональд Трамп напуган. Он знает, что проиграет Джо Байдену".

"Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", - сказала Харрис.

Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".

"Но тот факт, что он такое предлагает, это уже серьезно. Все члены Конгресса и администрации должны высказаться", - подчеркнул он.

Член палаты представителей, демократ Рик Ларсен называл это заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от: неумелого урегулирования ситуации с пандемией, игнорирования разведданными о вознаграждении Россией движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ)".

Сенатор от Коннектикута Ричард Блументал заявил, что предложение Трампа - это "абсолютно потрясающее высокомерие". "Это немыслимо и противоречит Конституции", - отметил он.

Ранее в четверг Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

В свою очередь бывший вице-президент США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа на выборах 2020 года, обвинял Трампа в намерении перенести голосование с целью обеспечить свое переизбрание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, ВЫБОРЫ, ДАТА


Похожие новости


В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов Помпео приглашен на слушания в Конгресс по вопросу о связях России с талибами Палата представителей США одобрит в четверг меры по поддержке страдающего от последствий COVID-19 бизнеса Трамп пригрозил Конгрессу США принудительными каникулами в целях назначения на посты нужных ему людей Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд Конгресс хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]