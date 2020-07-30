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Посол США Салливан назвал "театром абсурда" приговор американскому студенту за нападение на полицейских в Москве

Посол США в Москве Джон Салливан назвал "театром абсурда" приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве.

"Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к 9 годам тюрьмы на основании доказательств настолько смехотворных, что даже судья над ними смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в твиттере посольства в четверг.

В поступившем в "Интерфакс" комментарии Салливана отмечается: "Это просто нелепо, что Тревор Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам колонии за предполагаемое преступление, которое, очевидно, так и не произошло. Я даже не могу сказать, что это "ошибка правосудия", потому что ясно, что "правосудие" даже не подразумевалось".

Салливан сообщил, что много раз говорил с отцом Рида и встречался с ним по мере развития его дела. "И сегодня днем я говорил с ним и заверил его, что мы не успокоимся, пока Тревор не будет освобожден и не вернется домой в Соединенные Штаты", - заявил посол.

Салливан подчеркнул: "Как посол США в РФ, я буду продолжать выступать от имени Тревора Рида. Его безопасность и благополучие, как и всех граждан США в России, являются для меня высшим приоритетом".

Ранее Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

"Назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Арнаута.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 гражданин ругается с двумя женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

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Тэги: РОССИЯ, АМЕРИКАНЕЦ, ПРИГОВОР, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]