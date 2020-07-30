Посол США в Москве Джон Салливан назвал "театром абсурда" приговор американскому студенту Тревору Риду, который получил девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве.
"Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к 9 годам тюрьмы на основании доказательств настолько смехотворных, что даже судья над ними смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в твиттере посольства в четверг.
В поступившем в "Интерфакс" комментарии Салливана отмечается: "Это просто нелепо, что Тревор Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам колонии за предполагаемое преступление, которое, очевидно, так и не произошло. Я даже не могу сказать, что это "ошибка правосудия", потому что ясно, что "правосудие" даже не подразумевалось".
Салливан сообщил, что много раз говорил с отцом Рида и встречался с ним по мере развития его дела. "И сегодня днем я говорил с ним и заверил его, что мы не успокоимся, пока Тревор не будет освобожден и не вернется домой в Соединенные Штаты", - заявил посол.
Салливан подчеркнул: "Как посол США в РФ, я буду продолжать выступать от имени Тревора Рида. Его безопасность и благополучие, как и всех граждан США в России, являются для меня высшим приоритетом".
Ранее Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
"Назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Арнаута.
Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 гражданин ругается с двумя женщинами.
Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.
Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.
В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.
В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.
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