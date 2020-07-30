Президент Азербайджан считает неприемлемыми условия премьера Армении по Карабаху

Президент Азербайджан Ильхам Алиев ставит перед Арменией единственное условие для урегулирования нагорно-карабахского конфликта - вывод армянских военных со всех оккупированных территорий.

"Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Думаю, что любой здравомыслящий человек ясно может видеть, что ни одно из этих условий неприемлемо... Я перед семи условиями ставлю одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские граждане должны вернуться на свои родные земли! Таково мое условие и я советую им принять его", - заявил Алиев в рамках посещения Балаканского района (северо-запад страны -ИФ).

Он отметил, что одним из условий Еревана является то, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республикой".

"Это невозможно. Мы неоднократно об этом заявляли. Потому что нет "Нагорно-Карабахской Республики". Такую "республику" никто не признает. Если у Армении есть мужество, пусть она признает "Нагорно-Карабахскую Республику". Посмотрите, я говорю, правительство Армении, признайте ее. Сегодня признайте, а если не признаете, значит боитесь. Одумайтесь. Никто не будет вести переговоров с преступным режимом. Они изначально должны понимать, что это абсолютно не допустимо. Прочие условие аналогичны этому", - заявил Алиев.

По мнению президента, выдвижением неприемлемых условий Ереван фактически разрушает переговорный процесс и пытается поменять формат переговоров.

"Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей. Эта позиция им неоднократно заявлялась как официально, так и за закрытыми дверями.... Они (в Армении-ИФ) должны понимать, что если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, мира не будет, и они сами об этом пожалеют. Армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли, пока не стало слишком поздно. Армянские войска должны быть выведены с азербайджанских земель немедленно и безоговорочно", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе Армения пыталась улучшить свои позиции, но добиться этого не смогла.

Н.Аббасова