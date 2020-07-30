Президент Азербайджан считает неприемлемыми условия премьера Армении по Карабаху

Президент Азербайджан Ильхам Алиев ставит перед Арменией единственное условие для урегулирования нагорно-карабахского конфликта - вывод армянских военных со всех оккупированных территорий.
"Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Думаю, что любой здравомыслящий человек ясно может видеть, что ни одно из этих условий неприемлемо... Я перед семи условиями ставлю одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, азербайджанские граждане должны вернуться на свои родные земли! Таково мое условие и я советую им принять его", - заявил Алиев в рамках посещения Балаканского района (северо-запад страны -ИФ).
Он отметил, что одним из условий Еревана является то, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республикой".
"Это невозможно. Мы неоднократно об этом заявляли. Потому что нет "Нагорно-Карабахской Республики". Такую "республику" никто не признает. Если у Армении есть мужество, пусть она признает "Нагорно-Карабахскую Республику". Посмотрите, я говорю, правительство Армении, признайте ее. Сегодня признайте, а если не признаете, значит боитесь. Одумайтесь. Никто не будет вести переговоров с преступным режимом. Они изначально должны понимать, что это абсолютно не допустимо. Прочие условие аналогичны этому", - заявил Алиев.
По мнению президента, выдвижением неприемлемых условий Ереван фактически разрушает переговорный процесс и пытается поменять формат переговоров.
"Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей. Эта позиция им неоднократно заявлялась как официально, так и за закрытыми дверями.... Они (в Армении-ИФ) должны понимать, что если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, мира не будет, и они сами об этом пожалеют. Армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли, пока не стало слишком поздно. Армянские войска должны быть выведены с азербайджанских земель немедленно и безоговорочно", - заявил Алиев.
Президент Азербайджана также отметил, что в ходе недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе Армения пыталась улучшить свои позиции, но добиться этого не смогла.
Н.Аббасова
Эстония и Латвия могут построить парк ветрогенераторов в Рижском заливе мощностью до 1 ГВт
Renault получил рекордный убыток в I полугодии, выручка упала
Страны ЕС согласовали новые правила взимания акцизов на алкоголь
Алиев отмечает положительную динамику с COVID-19 в Азербайджане за последние 2 недели
Азербайджан приобрел 100 автомобилей скорой помощи
Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы FIFA
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Габалинского района
Президент Азербайджана открыл модульную больницу в Гябяля
Учебный год на Украине начнется вовремя, 1 сентября - премьер Шмыгаль
Помпео заверил сенаторов, что всегда стоял на страже интересов американских военных за рубежом
В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб