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Дальнее зарубежье 30.07.2020 21:51

В Бразилии вслед за Болсонару коронавирусом заболела супруга президента

В Бразилии коронавирус COVID-19 выявили у первой леди Мишель Болсонару, а также у министра науки и технологий Маркуса Понтеса, сообщает в четверг Associated Press.

Супруга президента чувствует себя хорошо, она будет соблюдать рекомендации медиков. Министр находится на изоляции, он сделал тест на коронавирус после того, как у него появились симптомы, похожие на грипп, а также головная боль.

Президент Бразилии уже переболел коронавирусом. До того, как заразиться, Болсонару многократно гулял по столице Бразилии без маски, обнимал людей, жал им руки, общался с ними на близкой дистанции.

В начале июля у него подтвердился факт заражения коронавирусом с симптомами повышенной температуры и недомогания. Сам он и после выявления заражения выходил к журналистам без маски и говорил, что чувствует себя хорошо. Все это время он был изолирован и находился один.

Во время болезни на одной прогулке в саду президентской резиденции его клюнула птица, которую он хотел покормить, и это вызвало бурную реакцию бразильской общественности, в частности - политических оппонентов Болсонару, предположивших, что против президента в Бразилии - даже птицы.

У Болсонару вновь взяли анализы 21 июля, которые показали, что он все еще болен. Затем он прошел тест повторно и уже 25 июля объявил, что здоров.

По последним данным, в Бразилии выявили более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 90,3 тыс. человек.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]