Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

29.07   $/bbl WTI 41.27 0.23 Brent 43.75 0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.07.2020 22:15

В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

Ни республиканцы, ни демократы в конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

Такого мнения, в частности, придерживаются высокопоставленные однопартийцы президента США Дональда Трампа.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл указал, что дата выборов "высечена на камне". Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также заявил, что выборы должны состояться 3 ноября, как и планировалось.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответ на "твит" Трампа с предложением о переносе опубликовала выдержку из Конституции, в которой говорится, что право изменять время выборов есть только у конгресса.

Известная довольно радикальными левыми взглядами сенатор-демократ Камала Харрис предположила, что "Дональд Трамп напуган - он знает, что проиграет Джо Байдену". "Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", - сказала Харрис.

Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".

Член палаты представителей демократ Рик Ларсен назвал это заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от неумелого урегулирования ситуации с пандемией и игнорирования разведданных о вознаграждении Россией движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ)".

Ранее в четверг Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Помпео приглашен на слушания в Конгресс по вопросу о связях России с талибами Палата представителей США одобрит в четверг меры по поддержке страдающего от последствий COVID-19 бизнеса Трамп пригрозил Конгрессу США принудительными каникулами в целях назначения на посты нужных ему людей Белый дом запросит у Конгресса на борьбу с коронавирусом дополнительные $2,5 млрд Конгресс хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]