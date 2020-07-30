В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

Ни республиканцы, ни демократы в конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.
Такого мнения, в частности, придерживаются высокопоставленные однопартийцы президента США Дональда Трампа.
Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл указал, что дата выборов "высечена на камне". Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также заявил, что выборы должны состояться 3 ноября, как и планировалось.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответ на "твит" Трампа с предложением о переносе опубликовала выдержку из Конституции, в которой говорится, что право изменять время выборов есть только у конгресса.
Известная довольно радикальными левыми взглядами сенатор-демократ Камала Харрис предположила, что "Дональд Трамп напуган - он знает, что проиграет Джо Байдену". "Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", - сказала Харрис.
Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".
Член палаты представителей демократ Рик Ларсен назвал это заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от неумелого урегулирования ситуации с пандемией и игнорирования разведданных о вознаграждении Россией движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ)".
Ранее в четверг Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.
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