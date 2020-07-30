Алиев отмечает положительную динамику с COVID-19 в Азербайджане за последние 2 недели

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает положительную динамику с коронавирусом COVID-19 в стране в последние две недели.
«Уже две недели как число вылечившихся в стране превышает количество зараженных. Это положительная динамика. Мы все хотим, чтобы карантин быстрее завершился, мы вернулись к привычному ритму жизни. Однако, мы видим, что как только идем на небольшие послабления, то вирус сразу начинает быстро распространяться», - сказал Алиев на открытии модульной больницы в Шеки для лечения больных коронавирусом.
По его словам, в настоящее время лечение больных COVID-19 осуществляется в 46 больницах.
«Мы оперативно реализовали программу строительства 10 модульных больниц. Из них 9 уже введены в строй, десятая будет введена в эксплуатацию в августе. Это позволило нам иметь дополнительно 2 тыс. коек. Кроме этого, открыта еще больница МЧС на 800 коек, ведется строительство еще двух больниц на 1300 коек. Таким образом, у нас будет 4100 коек. Вместе с тем, мы планируем еще 6 модульных больниц построить и, тем самым, создать фонд из около 6 тыс. коек. Не прими эти меры, мы бы столкнулись с большими проблемами», - отметил президент.
Алиев добавил, что в настоящее время для тестирования на COVID-19 задействовано 31 лаборатория. «Мы планируем увеличить число таких лабораторий до 45», - подчеркнул президент Азербайджана.
В Азербайджане до 31 августа действует специальный карантинный режим. При этом до 5 августа в 14 городах и районах страны, в том числе в Баку действует жесткий карантин: закрыто метро, не работают многие объекты торговли и общества, по выходным останавливается работа общественного транспорта, население имеет право выходить из дома только по СМС-разрешениям на 3 часа.
По состоянию на 30 июля в Азербайджане общее число зараженных COVID-19 составляет 31 560, число вылечившихся - 25 168, скончались - 441. В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,951 тыс. человек.
А.Азизов
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