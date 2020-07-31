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Регион 31.07.2020 12:54

В Айе-Софии впервые почти за 90 лет был совершен намаз в честь праздника Курбан-байрам

Тысячи мусульман со всей Турции в пятницу посетили первый за 86 лет утренний намаз в мечети Айя-София в честь праздника жертвоприношения Курбан-байрам (а арабской традиции Ид-аль-Адха), сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".

Намаз в мечети провел глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.

К молитве присоединились спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, губернатор провинции Стамбул Али Ерликая и мэр района Фатих провинции Стамбул Мехмет Эргюн Туран.

"Сабах" отмечает, что прибывшие на намаз полностью заполнили здание комплекса Айя-София, а также территорию у комплекса.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Сабах" напоминает, что в пятницу мусульмане начинают четырехдневное празднование Курбан-байрама - праздника жертвоприношения, который знаменует окончание хаджа.

В этот праздник мусульмане приносят в жертву скот, а именно овец, коз, коров или верблюдов в память о готовности пророка Ибрахима пожертвовать своим сыном Исмаилом по велению Аллаха. Во время Курбан-байрама мусульмане дарят друг другу подарки, а также делят еду с семьей, друзьями и бедными людьми. Мясо принесенного в жертву животного обычно делят на три части - одна часть предназначена для семьи, вторая - для родственников и третью отдают нуждающимся.

Мусульмане в этот праздник также делают пожертвования благотворительным организациям.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЙЯ/СОФИЯ, ПРАЗДНИК, НАМАЗ


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