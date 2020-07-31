Иран не остановит ядерную программу из-за американских санкций - эксперт

Решение Вашингтона расширить санкции против Тегерана не остановит иранскую ядерную программу, считает эксперт по иранским ядерным исследованиям ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

"У иранцев достаточно ресурсов для того, чтобы делать все, что они считают нужным в рамках своей ядерной программы. Поэтому реальный эффект от этих санкций для США будет практически нулевой. Заявление Госдепартамента о расширении санкций фактически - только политика. Ничего с иранской ядерной программой американцы сделать не могут", - сказал Баклицкий в пятницу "Интерфаксу".

Эксперт считает, что Иран накопил достаточный запас прочности для того, чтобы в прежнем темпе проводить ядерные исследования при всех попытках санкционного давления со стороны США.

"Иранцы уже давно привыкли ко всевозможным санкциям со стороны Вашингтона, и данное решение в Тегеране, полагаю, не вызовет никакого удивления", - сказал собеседник агентства.

Госдепартамент США объявил о расширении санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

"Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.