Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 31.07.2020 13:07

Иран не остановит ядерную программу из-за американских санкций - эксперт

Решение Вашингтона расширить санкции против Тегерана не остановит иранскую ядерную программу, считает эксперт по иранским ядерным исследованиям ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

"У иранцев достаточно ресурсов для того, чтобы делать все, что они считают нужным в рамках своей ядерной программы. Поэтому реальный эффект от этих санкций для США будет практически нулевой. Заявление Госдепартамента о расширении санкций фактически - только политика. Ничего с иранской ядерной программой американцы сделать не могут", - сказал Баклицкий в пятницу "Интерфаксу".

Эксперт считает, что Иран накопил достаточный запас прочности для того, чтобы в прежнем темпе проводить ядерные исследования при всех попытках санкционного давления со стороны США.

"Иранцы уже давно привыкли ко всевозможным санкциям со стороны Вашингтона, и данное решение в Тегеране, полагаю, не вызовет никакого удивления", - сказал собеседник агентства.

Госдепартамент США объявил о расширении санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

"Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии Инциденты на иранских предприятиях могут быть диверсиями Рухани обвинил США в незаконных действиях в нефтеносных районах Сирии Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, подпали под санкции США Трамп призвал Иран заключить "большое соглашение" как можно быстрее, до выборов в США Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена - Google

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]