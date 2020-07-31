Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с коронавирусом

70-летний пациент, инфицированный коронавирусом в Дананге, в пятницу стал первым человеком, который скончался во Вьетнаме после заражения этим вирусом, сообщают местные СМИ.
СМИ напоминают, что во Вьетнаме, население которого составляет 96 млн человек, более трех месяцев не выявляли передачу вируса непосредственно на территории страны. Новая вспышка болезни произошла в Дананге, однако ее источник пока неясен.
По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса, и тем самым, общее количество случаев по стране возросло до 509.
В Дананге - популярном направлении для внутреннего туризма - в связи со вспышкой болезни введены ограничительные меры. В город отправили специальную оперативную группу экспертов здравоохранения и более 1 тыс. медиков. В Дананге идет строительство больницы на 1 тыс. мест с целью разгрузить другие медицинские учреждения, причем в четырех из городских больниц ввели карантин.
Тем временем, в столице страны Ханое началось массовое тестирование на коронавирус. Власти закрыли бары и ночные клубы и запретили массовые собрания.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
РФ в июле увеличила добычу нефти с конденсатом к июню на 0,7%, добыча нефти может составлять 8,6-8,7 млн б/с - источник
Нефть ускорила восстановление после падения до 3-недельных минимумов, Brent - $43,28 за баррель
Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлены 318 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Минобразования Азербайджана получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы Балакянском районе
Минобразования Азербайджана получит 1 млн манатов для начала строительства школы Исмайыллинском районе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб