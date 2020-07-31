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Дальнее зарубежье 31.07.2020 13:29

Во Вьетнаме впервые зафиксировали смерть пациента с коронавирусом

70-летний пациент, инфицированный коронавирусом в Дананге, в пятницу стал первым человеком, который скончался во Вьетнаме после заражения этим вирусом, сообщают местные СМИ.

СМИ напоминают, что во Вьетнаме, население которого составляет 96 млн человек, более трех месяцев не выявляли передачу вируса непосредственно на территории страны. Новая вспышка болезни произошла в Дананге, однако ее источник пока неясен.

По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса, и тем самым, общее количество случаев по стране возросло до 509.

В Дананге - популярном направлении для внутреннего туризма - в связи со вспышкой болезни введены ограничительные меры. В город отправили специальную оперативную группу экспертов здравоохранения и более 1 тыс. медиков. В Дананге идет строительство больницы на 1 тыс. мест с целью разгрузить другие медицинские учреждения, причем в четырех из городских больниц ввели карантин.

Тем временем, в столице страны Ханое началось массовое тестирование на коронавирус. Власти закрыли бары и ночные клубы и запретили массовые собрания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЬЕТНАМ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]