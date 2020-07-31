ВВП еврозоны во II квартале упал на рекордные 12,1%, экономика вошла в рецессию

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, экономика вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя.
В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%.
Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго - на 14,5%, согласно Trading Economics.
В первом квартале 2020 года экономика еврозоны сократилась на 3,6% относительно предыдущего квартала и на 3,1% в годовом выражении.
ВВП государств Евросоюза в апреле-июне упал в поквартальном выражении на 11,9% по сравнению с падением на 3,2% в предыдущем квартале. Падение также стало рекордным с начала наблюдений в 1995 году.
Спад в годовом выражении составил 14,4% против падения на 2,5% кварталом ранее.
Падение ВВП еврозоны и Евросоюза в годовом выражении также стало максимальным с начала учета показателей.
Экономика Франции во втором квартале рухнула на 13,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Это рекордное падение, обусловленное пандемией COVID-19 и вызванными ею ограничениями.
ВВП Испании во втором квартале упал на 18,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое существенное сокращение экономики с начала наблюдений в 1995 году.
Тем временем потребительские цены в еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Относительно предыдущего месяца потребительские цены в июле снизились на 0,3%.
В июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,3% как в годовом выражении, так и в помесячном.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июле повысились на 1,2% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне.
Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию увеличились на 2% по сравнению с июлем прошлого года, услуги подорожали на 0,9%. Месяцем ранее рост цен в первой категории составил 3,2%, во второй - 1,2%.
Цены на энергоносители в июле упали на 8,3% в годовом выражении по сравнению с 9,3% в июне.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
В Азербайджане за сутки выявлены 318 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Минобразования Азербайджана получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы Балакянском районе
Минобразования Азербайджана получит 1 млн манатов для начала строительства школы Исмайыллинском районе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Британия из-за ситуации с коронавирусом приостановит отмену ограничительных мер - Джонсон
Министр обороны Германии сожалеет по поводу планов вывода войск США
Япония заключила контракт с компанией BioNTech о поставках 120 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб