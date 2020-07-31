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Дальнее зарубежье 31.07.2020 15:23

Япония заключила контракт с компанией BioNTech о поставках 120 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса

Япония подписала контракт на приобретение 120 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление BioNTech.

Сумма сделки не раскрывается, однако СМИ отмечают, что недавний контракт между США и этими компаниями на поставку 100 млн доз этого препарата составил почти $2 млрд.

Первые поставки вакцины в Японию запланированы на первую половину 2021 года.

В понедельник BioNTech и Pfizer объявили, что начинают массовое тестирование вакцины с участием 30 тыс. здоровых добровольцев. Разработчики планируют до конца 2020 года произвести до 100 млн доз вакцины, а к концу 2021 года - более 1,3 млрд.

Всего, напоминают СМИ, в мире идут работы более чем на 200 различными прототипами вакцины от коронавируса. До стадии тестирования на людях пока дошли примерно 20 ее типов.

По данным портала Worldometers, в Японии за время пандемии зарегистрировано 33 049 случаев заражения коронавирусом. 1004 инфицированных скончались, 24 179 человек выздоровели. СМИ отмечают, что сравнительно небольшие показатели, однако после отмены чрезвычайной ситуации в Японии примерно два месяца назад количество случаев заболевания растет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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