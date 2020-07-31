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Внешняя политика 31.07.2020 14:57

Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19

Вопросы туркмено-азербайджанского сотрудничества в условиях пандемии коронавируса обсудили по телефону министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Особое внимание было уделено необходимости совместного эффективного и скоординированного взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Министры также обсудили совместные усилия, направленные на диверсификацию взаимовыгодного партнёрства Туркменистана и Азербайджана в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

В данном контексте особо отмечалась интенсификация двустороннего сотрудничества в транспортной и транзитной отраслях.

Кроме того, дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Сердечно поздравив коллегу с назначением на ответственную должность, глава МИД Туркменистана пожелал успешной и весьма эффективной работы во благо дружественного азербайджанского народа.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]