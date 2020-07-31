Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19

Вопросы туркмено-азербайджанского сотрудничества в условиях пандемии коронавируса обсудили по телефону министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Особое внимание было уделено необходимости совместного эффективного и скоординированного взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Министры также обсудили совместные усилия, направленные на диверсификацию взаимовыгодного партнёрства Туркменистана и Азербайджана в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

В данном контексте особо отмечалась интенсификация двустороннего сотрудничества в транспортной и транзитной отраслях.

Кроме того, дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Сердечно поздравив коллегу с назначением на ответственную должность, глава МИД Туркменистана пожелал успешной и весьма эффективной работы во благо дружественного азербайджанского народа.