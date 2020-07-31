Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 31.07.2020 15:18

Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет 5 августа внеочередное заседание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.

"В повестку включены такие вопросы, как изменения в госбюджет Азербайджана на 2020 год, бюджеты ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы, а также поправки в законы "О занятости" и "О страховании от безработицы" и Кодекс об административных правонарушениях", - сообщили в парламенте.

В Меджлисе отметили, что в рамках изменений планируется сократить базовую цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель.

В настоящее время цена на нефть в госбюджете Азербайджана определена в размере $55 за баррель.

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ, ВНЕОЧЕРЕДНОЕ


Похожие новости


Первое заседание нового парламента Армении пройдет 14 января - глава ЦИК Парламент Азербайджана в субботу проведет пленарное заседание, вероятно, рассмотрит кандидатуру на пост премьера - источник Президент Казахстана созвал совместное заседание парламента, чтобы предложить новые социальные инициативы Парламент Азербайджана в июне проведет специальное заседание, посвященное 100-летию АДР Киргизские депутат проведут в пятницу внеочередное заседание для формирования нового правительства Грузинский президент призвал новый состав парламента к неординарным действиям для решения проблем страны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]