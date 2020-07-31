Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет 5 августа внеочередное заседание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.
"В повестку включены такие вопросы, как изменения в госбюджет Азербайджана на 2020 год, бюджеты ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы, а также поправки в законы "О занятости" и "О страховании от безработицы" и Кодекс об административных правонарушениях", - сообщили в парламенте.
В Меджлисе отметили, что в рамках изменений планируется сократить базовую цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель.
В настоящее время цена на нефть в госбюджете Азербайджана определена в размере $55 за баррель.
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.
А. Мамедов
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
В Азербайджане за сутки выявлены 318 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Минобразования Азербайджана получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы Балакянском районе
Минобразования Азербайджана получит 1 млн манатов для начала строительства школы Исмайыллинском районе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Британия из-за ситуации с коронавирусом приостановит отмену ограничительных мер - Джонсон
Министр обороны Германии сожалеет по поводу планов вывода войск США
Япония заключила контракт с компанией BioNTech о поставках 120 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб