Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет 5 августа внеочередное заседание, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в парламенте.

"В повестку включены такие вопросы, как изменения в госбюджет Азербайджана на 2020 год, бюджеты ГФСЗ, Фонда страхования от безработицы, а также поправки в законы "О занятости" и "О страховании от безработицы" и Кодекс об административных правонарушениях", - сообщили в парламенте.

В Меджлисе отметили, что в рамках изменений планируется сократить базовую цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель.

В настоящее время цена на нефть в госбюджете Азербайджана определена в размере $55 за баррель.

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

А. Мамедов