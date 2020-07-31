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Дальнее зарубежье 31.07.2020 15:57

Министр обороны Германии сожалеет по поводу планов вывода войск США

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала планы США ограничить контингент в Германии "вызывающими сожаление".

"В том, что касается вызывающих сожаление планов по выводу американского контингента, то после окончания летних каникул я приглашу премьер-министров федеральных земель, которых эти планы касаются, чтобы обсудить, как бундесвер может их поддержать", - сказала она в пятницу в Берлине.

Ранее в среду глава Пентагона Марк Эспер заявил, что решение военного командования США вывести около 12 тыс. военных из ФРГ позволит, в частности, эффективнее противостоять России, укрепить НАТО и "получить больше стратегической гибкости".

В Берлине приняли эти планы к сведению и не исключили, что они могут быть скорректированы.

Планы американского руководства касаются трех точек дислокации военнослужащих США в ФРГ. Это Штутгарт, где находятся подразделения USEUCOM и USAFRICOM, Вилзек (Бавария) и Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц).

Согласно имеющейся у правительства информации, власти США планируют сократить контингент в Германии до 25 тысяч человек. 6 тысяч 400 человек должны будут вернуться в США, 5 тысяч 600 человек будут переведены на другие базы в странах ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]