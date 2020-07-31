Министр обороны Германии сожалеет по поводу планов вывода войск США

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала планы США ограничить контингент в Германии "вызывающими сожаление".

"В том, что касается вызывающих сожаление планов по выводу американского контингента, то после окончания летних каникул я приглашу премьер-министров федеральных земель, которых эти планы касаются, чтобы обсудить, как бундесвер может их поддержать", - сказала она в пятницу в Берлине.

Ранее в среду глава Пентагона Марк Эспер заявил, что решение военного командования США вывести около 12 тыс. военных из ФРГ позволит, в частности, эффективнее противостоять России, укрепить НАТО и "получить больше стратегической гибкости".

В Берлине приняли эти планы к сведению и не исключили, что они могут быть скорректированы.

Планы американского руководства касаются трех точек дислокации военнослужащих США в ФРГ. Это Штутгарт, где находятся подразделения USEUCOM и USAFRICOM, Вилзек (Бавария) и Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц).

Согласно имеющейся у правительства информации, власти США планируют сократить контингент в Германии до 25 тысяч человек. 6 тысяч 400 человек должны будут вернуться в США, 5 тысяч 600 человек будут переведены на другие базы в странах ЕС.