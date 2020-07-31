В Азербайджане за сутки выявлены 318 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 318 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 714 человек, что является суточным рекордом", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 31 878, число вылечившихся – 25 882, скончались - 448.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,548 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,789 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 724,953 тыс. тестов.
А. Мамедов
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