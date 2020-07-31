Британия из-за ситуации с коронавирусом приостановит отмену ограничительных мер - Джонсон

Британские власти приостанавливают снятие ограничительных мер в связи с показателями заболеваемости коронавирусом в стране, заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Все время я говорил, что наши планы возобновить социальную и экономическую (активность - ИФ) имеют условие - продолжение успехов в борьбе с коронавирусом", - сказал он.

"Теперь нам нужно нажать на педаль тормоза, чтобы удержать вирус под контролем", - продолжил премьер.

Он уточнил, что планы вновь открыть ряд заведений 1 августа, включая казино, боулинг, катки, откладываются минимум на две недели. Джонсон заявил, что крупные мероприятия в помещениях пока не возобновятся, а на свадебных церемониях должны присутствовать не более 30 человек.

Также он сказал, что требование носить маски с 8 августа распространяется на посетителей выставок, кинотеатров, религиозных церемоний.

Джонсон подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, однако по сравнению с мартом этого года правительство находится в куда лучшем положении благодаря более значительной информированности о заболевании, более масштабной системе тестирования и отслеживания контактов зараженных.

"Только если люди будут следовать правилам и вести себя безопасно, мы сможем двигаться дальше (с отменой мер - ИФ)", - предупредил премьер.

В середине июля Джонсон выражал надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству этого года. Однако позднее он говорил, что некоторые страны Европы уже сталкиваются со второй волной коронавируса.

По данным портала Worldometers, в Великобритании за время пандемии зарегистрировано 302 301 случай заражения коронавирусом, 45 999 инфицированных скончались.