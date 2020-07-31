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ТЭК 31.07.2020 17:36

РФ в июле увеличила добычу нефти с конденсатом к июню на 0,7%, добыча нефти может составлять 8,6-8,7 млн б/с - источник

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 30 дней июля составляет 1282,1 тыс. тонн, что на 9,4 тыс. тонн больше, чем за тот же период предыдущего месяца, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Таким образом, в июле рост добычи нефти с конденсатом составил 0,7% к уровню июня.

По условиям сделки ОПЕК+ Россия должна добывать в мае-июне-июле 8,5 млн баррелей исключительно нефти.

Данные по добыче конденсата за июль пока недоступны. Традиционно добыча конденсата летом снижается. Так, если в мае 2019 года в России было добыто 3 млн т конденсата, то в июне - 2,8 млн т, а в июле - 2,7 млн т. Статистика 2020 года показывает отрицательную динамику производства конденсата к уровням 2019 года из-за снижения добычи газа.

Так, в мае 2020 года Россия добыла 2,85 млн т конденсата, а в июне - лишь 2,6 млн т. Среднесуточный объем добычи конденсата в РФ за шесть месяцев - 98 тыс. тонн, а в июне 2020 года - 87 тыс. тонн.

Таким образом, если вычесть средний полугодовой объем добычи конденсата из июльского показателя, то добыча исключительно нефти составит 8,64 млн б/с, а уровень исполнения сделки 94%. Если вычесть июньский уровень - 87 тыс. тонн, то добыча исключительно нефти составит 8,7 млн б/с (средний уровень баррелизации для разных сортов российской нефти является усредненным и постоянно меняется), а уровень исполнения сделки - 91%.

Ранее ОПЕК предварительно оценила добычу нефти в России в июне в 8,66 млн б/с, а в мае - 8,73 млн б/с. Это соответствовало расчетам "Интерфакса" на основе статистики по конденсату. Пресс-служба Минэнерго сообщала, что в мае Россия добывала 8,59 млн б/с (это соответствует уровню исполнения в 96%). В середине июля министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя разницу в данных, заявил, что у России нет несоответствий с ОПЕК в отношении уровней исполнения сделки. По его словам, Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ИЮЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]