РФ в июле увеличила добычу нефти с конденсатом к июню на 0,7%, добыча нефти может составлять 8,6-8,7 млн б/с - источник

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 30 дней июля составляет 1282,1 тыс. тонн, что на 9,4 тыс. тонн больше, чем за тот же период предыдущего месяца, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".
Таким образом, в июле рост добычи нефти с конденсатом составил 0,7% к уровню июня.
По условиям сделки ОПЕК+ Россия должна добывать в мае-июне-июле 8,5 млн баррелей исключительно нефти.
Данные по добыче конденсата за июль пока недоступны. Традиционно добыча конденсата летом снижается. Так, если в мае 2019 года в России было добыто 3 млн т конденсата, то в июне - 2,8 млн т, а в июле - 2,7 млн т. Статистика 2020 года показывает отрицательную динамику производства конденсата к уровням 2019 года из-за снижения добычи газа.
Так, в мае 2020 года Россия добыла 2,85 млн т конденсата, а в июне - лишь 2,6 млн т. Среднесуточный объем добычи конденсата в РФ за шесть месяцев - 98 тыс. тонн, а в июне 2020 года - 87 тыс. тонн.
Таким образом, если вычесть средний полугодовой объем добычи конденсата из июльского показателя, то добыча исключительно нефти составит 8,64 млн б/с, а уровень исполнения сделки 94%. Если вычесть июньский уровень - 87 тыс. тонн, то добыча исключительно нефти составит 8,7 млн б/с (средний уровень баррелизации для разных сортов российской нефти является усредненным и постоянно меняется), а уровень исполнения сделки - 91%.
Ранее ОПЕК предварительно оценила добычу нефти в России в июне в 8,66 млн б/с, а в мае - 8,73 млн б/с. Это соответствовало расчетам "Интерфакса" на основе статистики по конденсату. Пресс-служба Минэнерго сообщала, что в мае Россия добывала 8,59 млн б/с (это соответствует уровню исполнения в 96%). В середине июля министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя разницу в данных, заявил, что у России нет несоответствий с ОПЕК в отношении уровней исполнения сделки. По его словам, Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
Ведущий инфекционист США надеется, что американцы получат вакцину от COVID-19 в 2021 году
В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы
Турпоток из России в Турцию в 2020 году сократится вдвое - СМИ
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19
Путин подписал закон о введении электронной визы для посещения РФ на срок до 16 суток
В Тегеране считают, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе не был вызван атакой с воздуха
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб