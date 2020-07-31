Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа

Около 60 депутатов Милли меджлиса (парламента) Азербайджана потребовали проведения внеочередного заседания парламента, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Меджлиса.

"По требованию 59 депутатов Меджлиса, 4 августа начнется внеочередная сессия парламента. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем парламента Сахибой Гафаровой", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в рамках внеочередной сессии планируется рассмотреть изменения в государственный бюджет.

А. Мамедов