Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 31.07.2020 17:32

Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа

Около 60 депутатов Милли меджлиса (парламента) Азербайджана потребовали проведения внеочередного заседания парламента, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Меджлиса.

"По требованию 59 депутатов Меджлиса, 4 августа начнется внеочередная сессия парламента. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем парламента Сахибой Гафаровой", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в рамках внеочередной сессии планируется рассмотреть изменения в государственный бюджет.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ, ВНЕОЧЕРЕДНОЕ


Похожие новости


Азербайджан планирует снизить цену на нефть в госбюджете до $35 за баррель Первое заседание нового парламента Армении пройдет 14 января - глава ЦИК Парламент Азербайджана в субботу проведет пленарное заседание, вероятно, рассмотрит кандидатуру на пост премьера - источник Президент Казахстана созвал совместное заседание парламента, чтобы предложить новые социальные инициативы Парламент Азербайджана в июне проведет специальное заседание, посвященное 100-летию АДР Киргизские депутат проведут в пятницу внеочередное заседание для формирования нового правительства

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]