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Макроэкономика 31.07.2020 18:57

Власти Азербайджана увеличат в 2020г трансферты из Госнефтефонда в госбюджет на 7,5%

Правительство Азербайджана планирует внести изменения в параметры госбюджета на 2020 год, проект представлен на рассмотрение парламента, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно поправкам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», доходы госбюджета планируется увеличить на 10,5 млн манатов или на 0,1% - до 24 млрд 124 млн манатов.

В структуре доходов основное изменение планируется по линии трансфертов из Государственного нефтяного фонда, которые предлагается увеличить на 7,5% или на 850 млн манатов – до 12,2 млрд манатов. Взамен снижается прогноз по поступлениям практически по всем видам налогов, за исключением налога на прибыль с юридических лиц и налога на имущество.

Расходы госбюджета планируется увеличить на 597,5 млн манатов или на 2,2% - до 27 млрд 492,2 млн манатов. Согласно поправкам, расходы на здравоохранение планируется увеличить на 25,4% - до 1 млрд 716,6 млн манатов, средства Резервного фонда президента – на 60% - до 480 млн манатов, расходы на экономические и прочие реформы – на 18% - до 1 млрд 231,08 млн манатов.

При этом объем государственных капвложений на 2020 год останется на уровне 4 млрд 909 млн манатов. По остальным направлениям расходов планируется их некоторое снижение.

В результате, дефицит госбюджета увеличивается до 3 млрд 368,2 млн манатов против 2 млрд 760,2 млн манатов ранее утвержденных.

Кроме этого, базовая цена на нефть в госбюджете на 2020 год снижается до $35 за баррель (бюджет на 2020 год был утвержден с базовой ценой нефти в $55 за баррель).

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год предусмотрены в размере 11 млрд 350 млн манатов.

Официальный курс на 31 июля 1,7 манат/$1

А.Мамедов

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Тэги: БЮДЖЕТ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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