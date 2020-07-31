Сенат США 5 августа может утвердить Джули Фишер послом США в Белоруссии

Сенат США 5 августа может принять решение о назначении помощника замгоссекретаря Джули Фишер послом в Белоруссии, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент.
"Мы ожидаем обмена послами в ближайшее время. У нас не было послов с 2008 года. А заместитель министра иностранных дел Беларуси Кравченко уже назначен и должен прибыть в Вашингтон в середине августа. На следующей неделе, 5 августа, в Сенате США состоится слушание, чтобы утвердить кандидатуру Джули Фишер", - сказал Кент в интервью "Радио Свобода".
Как сообщалось, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссиюь. Так, республику 1 февраля этого года посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне. Он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года.
20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.
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