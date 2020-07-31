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Дальнее зарубежье 31.07.2020 19:38

Смертность во Франции на фоне COVID-19 с мая оказалась ниже, чем за тот же период 2019 года

Количество смертей во Франции с 1 мая этого года по 20 июля оказалось ниже, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет газета "Фигаро" со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.

Согласно опубликованным данным, в этом году за почти трехмесячный период скончалось 123 тыс. человек во Франции, что на 3% ниже, чем в 2019 году. Этот показатель также на 1% ниже, чем в 2018 году.

Эти данные подтверждают, что "с 1 мая мы не констатировали увеличения смертности во Франции", указали в институте статистики.

Отмечается, что показатели смертности ниже по сравнению с предыдущим годом даже в регионе Иль-Де-Франс, который был сильно затронут пандемией коронавируса.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали 186 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СМЕРТНОСТЬ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]