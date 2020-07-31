США требуют от Хафтара снять блокаду ливийских нефтяных месторождений и портов

Высокопоставленный американский дипломат призвал сторонников командующего главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара снять блокаду нефтяных месторождений и портов страны.
Заместитель посла США в Ливии Джош Харрис на встрече в Бенгази с официальными лицами, связанными с Хафтаром, заявил о необходимости остановить военную эскалацию в районе городов Сирт и Аль-Джуфра, чтобы дать возможность Национальной нефтяной корпорации Ливии возобновить работу, сообщила в пятницу газета The Libya Observer.
Американский дипломат подчеркнул, что США выступают за повышение транспарентности в управлении доходами от нефти и газа, пишет издание.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов силами Хафтара.
На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.
В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
В середине июля, по данным The Libya Observer, делегация США обсудила с командующим ЛНА предложение о полном выводе из региона "нефтяного полумесяца" страны вооруженных формирований и размещения там европейских сил под эгидой ООН.
Позже в американских СМИ появились сообщения, что Вашингтон угрожал Хафтару санкциями, если он не прекратит блокировать экспорт нефти.
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