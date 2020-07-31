Цены на нефть растут и могут завершить неделю в плюсе, Brent - $43,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до трехнедельных минимумов накануне.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:29 в пятницу составляет $43,21 за баррель, что на $0,27 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,2 (0,08%) - до $40 за баррель.
WTI может завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.
Между тем участники рынка опасаются снижения спроса на топливо на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире.
Страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.
По словам старшего рыночного аналитика, Price Futures Group Фила Флинна, которого цитирует MarketWatch, опасения по поводу спроса усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.
Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.
Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.
В пятницу были опубликованы квартальные результаты американских нефтегазовых компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., при этом обе компании получили чистый убыток.
Exxon завершила с убытком второй квартал подряд на фоне снижения доходов от добычи из-за падения цен на нефть и газ и ослабления спроса на топливо в связи с карантинными ограничениями. Chevron Corp. зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2020 года из-за крупных списаний, а также сокращения добычи в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
Ведущий инфекционист США надеется, что американцы получат вакцину от COVID-19 в 2021 году
В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы
Турпоток из России в Турцию в 2020 году сократится вдвое - СМИ
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19
Путин подписал закон о введении электронной визы для посещения РФ на срок до 16 суток
В Тегеране считают, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе не был вызван атакой с воздуха
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб