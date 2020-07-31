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ТЭК 31.07.2020 20:13

Цены на нефть растут и могут завершить неделю в плюсе, Brent - $43,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до трехнедельных минимумов накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:29 в пятницу составляет $43,21 за баррель, что на $0,27 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,2 (0,08%) - до $40 за баррель.

WTI может завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Между тем участники рынка опасаются снижения спроса на топливо на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире.

Страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

По словам старшего рыночного аналитика, Price Futures Group Фила Флинна, которого цитирует MarketWatch, опасения по поводу спроса усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

В пятницу были опубликованы квартальные результаты американских нефтегазовых компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., при этом обе компании получили чистый убыток.

Exxon завершила с убытком второй квартал подряд на фоне снижения доходов от добычи из-за падения цен на нефть и газ и ослабления спроса на топливо в связи с карантинными ограничениями. Chevron Corp. зафиксировала чистый убыток во втором квартале 2020 года из-за крупных списаний, а также сокращения добычи в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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