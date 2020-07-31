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Туризм 31.07.2020 20:34

Турпоток из России в Турцию в 2020 году сократится вдвое - СМИ

В Турции по итогам года смогут отдохнуть около 3,5 млн россиян благодаря возобновлению авиасообщения между двумя странами, и это вдвое меньше, чем годом ранее.

"Возобновление авиасообщения с Россией вдохнет жизнь в пострадавший из-за пандемии туристический сектор Турции. Сезон продлится до октября-ноября. Есть все основания полагать, что турпоток из РФ за оставшиеся пять месяцев достигнет показателей аналогичного периода 2019 года, когда в Турцию приехали 3,3 млн российских туристов", - пишет турецкий портал Sabah.

В 2019 году в Турции отдохнули 7 млн россиян. В первом полугодии 2020 года, согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, турпоток из РФ упал на 88%, до 322 тысяч. В июне из России приехало всего 4 тыс. человек (годом ранее - более 1 млн).

Председатель Anex Tourism Group Нешет Кочкар, которого цитирует портал, заявил, что турпоток из России может превысить прошлогодние цифры, если эпидемиологическая обстановка будет стабильной. В федерации отельеров Турции (TUROFED) заверили, что гостиницы завершили приготовления к приему туристов и приняли все меры предосторожности.

С 1 августа в Турцию смогут летать граждане 32 стран, включая Россию. Минтранс Турции ведет переговоры еще с 20 государствами.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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