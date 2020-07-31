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СНГ 31.07.2020 20:51

Правила о прохождении теста на коронавирус по прилете в РФ начинают действовать с 1 августа - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опубликовал постановление о прохождении теста на коронавирус по прилете в Россию с 1 августа.

"Постановление предусматривает необходимость иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.

Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.

Исследование нужно пройти не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Граждане РФ, прилетающие в Россию, должны заполнить анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней после прилета они должны пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.

В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прилета в РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Данное постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, АВИАПЕРЕЛЕТЫ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]