Правила о прохождении теста на коронавирус по прилете в РФ начинают действовать с 1 августа - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опубликовал постановление о прохождении теста на коронавирус по прилете в Россию с 1 августа.
"Постановление предусматривает необходимость иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.
Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.
Исследование нужно пройти не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.
Граждане РФ, прилетающие в Россию, должны заполнить анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней после прилета они должны пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.
В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прилета в РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.
Данное постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.
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